الإذاعة الأمريكية تتغنى بموكب المومياوات الملكية: قمة الإتقان

أشادت الإذاعة الوطنية الأمريكية "NPR" بموكب نقل المومياوات المصرية من متحف التحرير بوسط القاهرة لمتحف الحضارة بالفسطاط، ووصفته بالعرض المذهل، مؤكدة أن الموكب كان متقنا للغاية، حيث شهد نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر.وتابعت الإذاعة: "تم نقل المومياوات فى عربات معدة خصيصا وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم وضعها فى كبسولات نيتروجين لحمايتها، كما أعيد رصف الطرق على طول الطريق لضمان الانتقال السلس".يأتي هذا فيما نال موكب نقل المومياوات أمس السبت صدارة الاهتمام العربي والعالمي، حيث انتقلت 22 مومياء لملوك وملكات مصر من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث كان في استقبالهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.