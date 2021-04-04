خط جوي مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، تدشين خط مباشر بين بغداد وأبو ظبي مطلع مايو، وذلك وفقًا لفضائية "العربية عاجل".وقد عقد رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارة إلى السعودية مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.