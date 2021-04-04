الخارجية الألمانية عن موكب نقل المومياوات: مبروك لمصر الحدث المبهر

أشاد" دينيس كوميتات"، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط، على صفحته على موقع تويتر، بحفل موكب نقل المومياوات الملكية أمس السبت.وقال كوميتات: "فعلا مشهد رائع، ألف مبروك يا مصر على هذا الحدث المبهر، أتطلع إلى زيارة متحف الحضارة المصرية قريبا".وانطلق الموكب أمس من متحف التحرير ليصل متحف الحضارة، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتضمن موكب المومياوات الملكية الذهبي، أمس الأحد، في مشهد مهيب ورائع لملوك وملكات مصر، نقل 22 مومياء من المتحف المصري القديم بالقاهرة برفقة ممثلين يرتدون أزياء فرعونية على أنغام أسطورية إلى مستقرها الأخير بمتحف الحضارة بالفسطاط.