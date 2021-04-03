العليا للمتاحف: العالم لن ينام اليوم بسبب حفل المومياوات

قال محمد الكسباني، عضو اللجنة العليا للمتاحف في مصر، إن العالم لن ينام اليوم بسبب حفل نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن العالم كل سنة ينبهر بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في يوم مولده ويوم تنصيبه، واليوم تمكن من رؤية كل هؤلاء الملوك العظام وتاريخهم.





وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العالم اليوم ترك أشغاله وتفرغ لمتابعة حفل نقل المومياوات الملكية، مؤكدا أننا بحاجة إلى أن نبني على ما وصلنا إليه اليوم.







