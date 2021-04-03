«العليا للمتاحف»: تحية لفاروق حسني الذي حوّل «مقلب زبالة» إلى صرح أثري عظيم

قال الدكتور مختار الكسباني عضو اللجنة العليا للمتاحف بوزارة الآثار، إنه عاش حدث نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة ، موضحا أنه شاهد على إنشاء هذا المتحف والتخطيط له منذ عشرات السنوات.









ووجه الكسباني، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تحية تقدير لوزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، قائلا، إن هذا الرجل هو أول من سعى لإنشاء هذا المتحف، وحول قطعة أرض كانت عبارة عن مقلب زبالة إلى صرح عظيم، هو اليوم متحف الحضارة.







