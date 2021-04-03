هاشتاج "موكب المومياوات الملكية" الأول عالميا على تويتر

تصدر هاشتاج موكب المومياوات الملكية محركات البحث العالمية؛ تزامنا مع حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وجاء ترتيب الهاشتاج الأول عالميا على موقع تويتر.

واستقبل الرئيس السيسي موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وعبر عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

