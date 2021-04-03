إيمان العاصي: إحنا عندنا تاريخ وفن لا يقدر بثمن

عبرت الفنانة إيمان العاصي عن فخرها وسعادتها بموكب نقل المومياوات الذي تم اليوم من ميدان التحرير، والعروض التي أقيمت احتفالًا بهذا الحدث العظيم.وشاركت إيمان العاصي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك وعلقت قائلة: "ايه الجمال والاحساس دا بجد احنا عندنا عظمة وتاريخ وفن لا يقدر بثمن يا الله".وشارك في مراسم استقبال الموكب بمتحف الحضارة، عدد كبير من النجمات والنجوم حيث أجروا بروفات مكثفة قبل انطلاق الموكب، ويشارك في تقديم الموكب، اليوم، عدد من النجوم منهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وحسين فهمي.