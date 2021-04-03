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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أميرة سليم تتألق بفستان فرعوني بحفل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 08:22 م
أميرة سليم
أميرة سليم
إسلام جمال
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تألقت مطربة الأوبرا أميرة سليم، بإطلالة ملكية خالصة، تشبه الملكة نفرتيتي، وذلك خلال إحيائها لأوبريت ضمن فقرات حفل موكب نقل المومياوات الملكية.

وارتدت أميرة سليم، فستان أسود منفوش، مرصع ببعض الاكسسوارات الفرعونية وبعض القلادات التى كانت تميز الملكات الفرعونية.

وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.

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