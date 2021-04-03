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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد شم النسيم لسنة 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

السبت 03/أبريل/2021 - 10:22 م
شم النسيم
شم النسيم
نعمات مدحت
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يريد الكثير من المواطنين معرفة موعد شم النسيم لسنة 2021، بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الساعات، خاصة مع قرب عيد الفصح، حيث تستعد الأسر لشراء مستلزمات الاحتفال من المأكولات المملحة والبحرية، والزينة، والاستعداد للخروج وقضاء هذا اليوم وسط الحدائق والمتنزهات العامة، مثلما يحدث كل عام، حتى أصبح عادة سنوية.

موعد شم النسيم لسنة 2021 

في هذا العام يكون عيد الربيع، أو عيد شم النسيم، أو عيد الفصح، حسب مسماه في الدول ووفقا للحسابات الفلكية، هذا العام 2021، سيكون في يوم 3 مايو المقبل، وهذا العام سوف يكون في شهر رمضان المعظم، حيث يقضى المصريين هذا اليوم وسط الزهور، كما يقومون بتناول المأكولات المملحة من الأسماك والاستمتاع بأجواء الربيع الخلابة بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة، بل البعض يقضيه على الشواطئ.

وتقوم الحدائق كل عام في مثل هذا اليوم  باستحداث ألعاب وأماكن للترفية، وعلى الجانب الآخر، يزيد أسعار الحدائق في هذا اليوم، فقد حددت كل حديقة أسعار الحدائق والمنتزهات.

أسعار دخول الحدائق في شم النسيم2021

 فكل حديقة لها أسعار محددة حيث تصل أسعار حديقة الحيوان إلى 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع ماعدا الثلاثاء تكون 30 جنيها، بينما بلغ أسعار تذكرة حديقة الأورمان إلى جنيهين للفرد الواحد و 20 جنيه للسيارة بما فيها من أفراد فيما تبلغ أسعار تذاكر حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك 5 جنيهات للفرد، بينما وصل سعر حديقة الأزهر 20 جنيها، وذلك مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والقيام بالتعقيم والتطهير حيث تقوم بها الحدائق حملات تطهير كل فترة في نفس اليوم.

الحكم الشرعى للاحتفال بـ عيد شم النسيم

وبعد عرض موعد شم النسيم لسنة 2021 وأسعار تذاكر الحدائق العامة، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز الاحتفال بيوم عيد شم النسيم ما لم يخالف الشرع، حيث قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاحتفال بشم النسيم من عادات المصريين يخرجون في هذا اليوم الذي يعرف بيوم الاعتدال الربيعي، يخرجون يشمون الهواء ويأكلون أكلات معينة وهذا كله من مظاهر الحلال ولا حرمة فيه.

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