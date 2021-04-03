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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: مكاسب عديدة من حفل موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:58 م
المهندس محمد المنزلاوي
المهندس محمد المنزلاوي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية استثمار الاحتفال بالموكب الملكى للمومياوات من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية للترويج للسياحة.

وقال المنزلاوي، إن موكب نقل المومياوات سيكون له مكاسب اقتصادية وثقافية وسياسية كبيرة خاصة أن العالم يتابع بشغف بالغ هذا الحدث الذي يمثل قيمة تاريخية وعلمية وأثرية كبيرة سيكون لها آثار مباشرة للترويج للسياحة في مصر.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا الحدث أحد أهم عوامل جذب السياح من مختلف دول العالم والمهتمين والشغوفين بالقيمة الأثرية والحضارية للمومياء مما سيكون له أثر مباشر على زيادة أعداد الراغبين لزيارة مصر ومعالمها وتنشيط حركة السياحة من جديد للمقاصد السياحية المصرية.

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