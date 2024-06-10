الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة تاجر قتل شريكه لبيعه آلات المصنع بالأميرية.. اليوم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تنظر صباح اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة صاحب مصنع، بتهمة قتل شريكه؛ بسبب بيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الأميرية بارتكابه جريمة قتل شريكه؛ لقيامه ببيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه، ورفض إعطاءه نصيبه فيها، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعن المجنى عليه بسلاحه الأبيض الذي كان بحوزته.

وكانت نيابة الأميرية، أمرت بإحالة المتهم بقتل شريكه باستخدام سلاح أبيض مطواة بمنطقة الأميرية لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم صاحب مصنع لتصنيع الأحذية، أقر أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه بعد خلافات مالية نشبت بينهما حول شراكة جمعتهما فى مصنع للأحذية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية يفيد بالعثور على جثة داخل مصنع لتصنيع الأحذية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة صاحب مصنع قتل شريكه بسبب بيع آلات جريمة قتل شريكه لقيامه ببيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه الأميرية

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