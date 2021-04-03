مصدر أمني ينفي مزاعم «الإرهابية» بشأن ارتفاع معدلات الجريمة في مصر

نفى مصدر أمني ما عُرض في أحد برامج القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ارتفاع معدلات الجريمة في مصر نظرًا لغلاء المعيشة، وانشغال وزارة الداخلية بالتضييق على المعارضين السياسيين ومحاولة غلق قنواتهم الإعلامية بدلًا من التركيز على الحد من ذلك.وأكد المصدر في تصريحات له، أن ما عرض في قنوات «الإرهابية» عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، ويأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب في محاولة لتأليب الرأي العام، مشيرًا إلى ما تقرره المؤشرات الإحصائية من انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم عام 2020 عن عام 2019 بنسبة 17%.