«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا





كشفت دراسة أسترالية عن أن تلقي الجميع للقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من المرجح أن يكون هو الخيار الوحيد لتحقيق مناعة القطيع ضد هذا الوباء.وأوضح الخبراء في جامعة «بوند» الأسترالية، أن نصف البلدان التي تم فحص معدلات الإصابة فيها، حيث كان العدد الفعلي أزيد بنحو 10 مرات عن الأرقام الرسمية، قائلين إنه في إيران، على سبيل المثال، كان الرقم الحقيقي أكثر بنحو 700 مرة عن الأرقام الرسمية المعلنة للإصابات.وجاء في الدراسة الأسترالية: "من غير المرجح أن تتحقق مناعة القطيع دون تلقيح شامل، بالإضافة إلى ذلك، يتضح أن معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالعدوى تزداد عدة مرات مع تقدم العمر، مما يثبت أنه لا ينبغي انتظار تحقيق مناعة القطيع من خلال المسار الطبيعي للوباء".وأشارت الدراسة الأسترالية إلى أن خطر مضاعفات عدوى كورونا يرتفع لدى كبار السن، وأن طفرة «P.1» البرازلية هي الأكثر خطورة على الشباب من السلالة الأصلية لكوفيد-19.وأوضحت أن اللقاحات التي طرحت حول العالم، مثل لقاح فايزر، حقق نجاحًا كبيرًا في منع المرض وعدواه، كما تظهر أحدث البيانات أنه بعد ستة أشهر من تلقيح الأشخاص، فلا يزالون يتمتعون بحماية جيدة ضد الفيروس.وأضاف بعض الخبراء إن لقاخات فيروس كورونا قد تكون مطلوبة بشكل أكبر في المستقبل القريب، خاصة إذا تحور كوفيد-19 لسلالات جديدة يمكنها مقاومة كافة اللقاحات الحالية.