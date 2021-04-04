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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:10 م
شابان يزينان شوارع
شابان يزينان شوارع وجدران أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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لم يكن الرسم مجرد هواية لهم، فقط، إنما كانت هناك تنمية لمهاراتهم بهذه الهواية من خلال الالتحاق بكلية الفنون الجميلة وبعد التخرج واكتساب الخبرة واحترافهم الرسم، قررا أن يصبح لهم مستقبلًا في هذا المجال، ووضع بصمات مميزة في شوارع مدينتهم الجميلة أسوان ليحكي عن الفلكور المميز ويساهم في إضافة الطابع الجمالى لعروس الجنوب.

ومع مشروعات التطوير الجارية لتغير الواجهة الجمالية لمدينة أسوان، بدأ الثنائي مها جميل، وعلى عبد الفتاح في تزين أكشاك الكهرباء على شارع كورنيش النيل، ليحكي كل واحد منهم عن فلكور مميز يبرز طبيعة عروس الجنوب أمام زائريها من المصريين والأجانب.

تقول مها جميل، فنانة تشكيلية من أسوان، إنها بدأت في الرسم بالشوارع والمشاركة الاجتماعيه لإضافة الرسومات التي تعمل بدورها في إضفاء منظر جمالي مميز منذ نحو 10 سنوات برفقة على عبدالفتاح، زميل دراستها، ونصفها الثاني أيضًا، حيث أنها تخصصها الدراسى street art' الرسم بالشوارع، وهو عبارة عن نوع من الفن يخدم البيئة ويظهر جمالها، وأنها تحب المشاركات الاجتماعية.

أضافت لـ"الدستور'' أن فكرة تزين أكشاك الكهرباء بالرسومات والألوان الزاهية جاءت لها لتضيف لمسة جميله وتشرح الفلكور الأسواني كل كشك له حكاية مختلفه عن الأخرى، وتوجهت إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لعرض الفكره عليهم، وأنها نالت إعجابهم جميعًا، واخبروها انهم كانوا يفكروا في نفس الفكره ويتمنوا تنفيذها.

أوضحت أنها بدأت في تنفيذ الفكرة منذ يومين برسم أول فكرة على كشك كهربي، تضمنت الطبيعة الخاصة بأسوان حيث شملت البط النيل المميز بالونين الأبيض بالسوء وأشعة الشمس ونخيل وسيدة نوبية ترتدي أزياء نوبية وتحمل بيدها طبق نوبي وترتدي حلي الذهب النوبي''، وتضم أبرز ما يميز المدينة، لافتة إلى أن الخامات التي تم استخدامها في أول فكرة وفرتها لهم أحدى الشركات الخاصة الدهانات،  ووفرت لهم كافة ما يحتاجونه من ألوان مختلفة.

أشارت إلى أن عدد الأكشاك التي سيتم تزينها بالموضوعات المختلفه وسيحكي كل واحد منهم عن فلكور يصف طبيعة المدينة الجميلة يبلغ 70 كشك كهربي، إلا انها ستقوم بتنفيذ عدد منهم ليس جميعهم، وسيتم تنفيذ العدد المتبقي بواسطة شباب آخرين، لكن جميع التصميمات الخاصة بالاكشاك ستختارها هى حتى يتمكنوا من الانتهاء منها بطريقة صحيحة.

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