أبطال مسلسل «لحم غزال» يكشفون تفاصيل أدوارهم

◄ شريف سلامة: "المعلم علي مأمون" جزّار يجمع في شخصيته الخير والشر

◄ خالد كمال: "سيد جلال" تاجر مخدرات تمرّ حياته بمنعطفات درامية سيتعاطف معها المشاهد

◄ مي سليم: "شوق" أتعبتني وأثّرت عليّ نفسيًا

◄ المخرج محمد أسامة: نقدم عملًا دراميًا اجتماعيًا يتخلّله أحداث تشويقية مثيرة

◄ وفاء عامر: ألعب دور "قدرية" وهي شخصية بعيدة عني على المستوى الشخصي..

يعرض حصريًا خلال شهر رمضان على "MBC مصر"، مسلسل "لحم غزال" وتعرض أيضًا كل حلقة من حلقاته قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة عبر منصّة "شاهد VIP".ويُشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.وتلعب غادة عبد الرازق ثلاث شخصيات في مُسلسل "لحم غزال"يتطرّق شريف سلامة إلى الدور الذي يؤديه في العمل: "ألعب دور علي مأمون، وهو معلّم جزّار، لديه تركيبة من نوع خاص، يمتلك محلات جزارة ويواجه العديد من الصراعات إذ يصطدم مع شخصيات مختلفة عبر عدة خطوط درامية تتضمن كثيرًا من المفاجآت والتطورات." ويضيف: "جذبتني شخصية المعلم علي لأنها مختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها سابقًا بشكل عام، وتختلف كليًا عن آخر شخصية قدمتها بشكل خاص، ففي أسود فاتح مثلًا لعبت دور "سيف خطّاب"، واليوم يضيف المعلم علي تنوعًا جديدًا لي، فضلًا عن أن الدور بحدّ ذاته يحمل تحديًا أحببته، وقال سلامة: "لا أحب أن أحكم على الشخصية إن كانت شريرة أو طيبة. أنا أعتبره إنسانًا يمتلك عيوبًا وحسنات، لذلك من المحتمل أن يراني البعض طيبًا فيما قد يراني آخرون شريرًا.. وأفضّل أن أترك الحكم للمُشاهد.وحول تعاونه الأول مع المخرج محمد أسامة، والنجمة غادة عبد الرازق، يوضح سلامة: "محمد أسامة مخرج رائع ودقيق جدًا في متابعة تفاصيل كل الممثلين. أما بالنسبة لغادة فلطالما كنتُ متابعًا ومحبًا لها على المستوى الفني، فأنا أعتبرها واحدةً من أهم الممثلات في الوطن العربي كونها مجتهدة وقوية وحساسة، وتمتلك القدرة على تجسيد الشخصيات ببساطة وحسّ عالٍ فضلًا عن كونها عالية التركيز أثناء العمل ولا تشغل نفسها بما يدور من حولها، وأنا شخصيًا أشاركها هذه الصفة. وعندما تعرفت إليها خلال تصوير "لحم غزال" ازداد تقديري لها على المستوى الشخصي وأصبحنا صديقين.. وأعتقد أن الجمهور سيلاحظ الانسجام بيننا عندما يشاهد المسلسل".يشارك خالد كمال بدور "سيد جلال" تاجر المخدرات ذي الشخصية الإشكالية، ويصف العمل بقوله: "لحم غزال" مسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، مع سيناريو أعتبرهُ مختلفًا وجريئًا ومتسارع الأحداث، رسَمَه الكاتب المبدع إياد إبراهيم.. وهي التجربة الثانية لي مع غادة عبد الرازق وأتمنى أن يكون التعاون مثمرًا".ويضيف خالد كمال: "الجديد في "لحم غزال" أنه عمل شعبي وغير شعبي في وقتٍ واحد، فالأحداث تدور في حيّ أو سوق شعبي وذلك بموازاة أحداث أخرى تجري في أماكن مختلفة كليًا، إنْ كان ذلك عبر استحضار الماضي (فلاش باك)، أو من خلال أحداث مستقبلية متقدمة عن الواقع تدور أحداثها خارج الحي والسوق، وبالتالي سنكون أمام جرعة مكثفة من المَشاهد في الحي الشعبي، فيما تظهر الشخصيات بشكل مختلف خارج السوق وبمستوى اجتماعي آخر، مع تأثير كبير لها على سياق الأحداث لذلك لا تشعر بأنك تتابع عملًا شعبيًا خالصًا.. وهنا تكمن قوة النص."يتطرق خالد كمال إلى دوره: "أؤدي شخصية "سيد جلال"، هو في الظاهر جزار داخل الحي الشعبي حيث يعمل في محل لعمّته وزوجها، والحقيقة أن لديه نشاطات أخرى أكبر، مرتبطة بتجارة المخدرات وأعمال العنف.وحول تقديمه لشخصيات تتميز بالطابع الشرير، يوضح خالد كمال أن دوره هذه المرة لن يكون شريرًا في المطلق، ويضيف: "سيد جلال هو إنسان تشهد حياته تقلّبات ويمرّ بمنعطفات درامية، فعلى الرغم من كمية الشر التي يحتكرها، إلا أننا سنتعاطف معه بسبب الظروف القاهرة التي قادته إلى ما هو عليه".ويكشف خالد كمال عن الأجواء الكوميدية التي رافقت كواليس تصوير العمل، معتبرًا أن الارتياح في الكواليس خلال التصوير سينعكس حتمًا على النتيجة النهائية على الشاشة".تجّسد مي سليم شخصية "شوق"، وتصفها قائلةً: "استمتعتُ جدًا بالعمل وبتأـدية دور شوق، فهذه الشخصية جديدة عليّ". وتضيف: "أُشفق على شوق لأنها تعاني كثيرًا وهذا الذي سيلمسه المشاهد خلال الأحداث، لذا شعرتُ بالإرهاق وتعاطفتُ مع الدور وعشته لدرجة الاكتئاب خلال التصوير، وأعتبرها من الشخصيات النادرة التي أثّرت عليّ من الناحية النفسية". وتشرح مي بعض تلك الأسباب: تمرّ شوق بمراحل صعبة جدًا، فهناك تنقلات حادّة في تركيبة الشخصية إلى جانب مَشاهد مؤثرة جدًا، كتلك التي تجمع بين الأم وابنها، وأخرى بين الأصدقاء. وعلى الرغم من التوتر والتعب، استمتعتُ بتأدية الدور وأتمنى أن يصل إلى الناس."وعن تعاونها مع النجمة غادة عبد الرازق توضح مي: "أقدم مع غادة دور شقيقتيْن في العمل، لذا فقد انعكس ذلك على الواقع حيث أصبحنا كشقيقتين فعلًا." وتضيف: "غادة عبد الرازق ممثلة كبيرة، تتميز بأنها تغمر الممثل الذي يقف أمامها بالعاطفة وتمنحه شعورًا بالراحة والثقة.. وعندما نعمل مع ممثل متألق ومجتهد على هذا النحو فإن طاقته الإيجابية تنعكس على كل من حوله، لذا فقد كنّا خلال التصوير نقدّم أفضل ما لدينا."وتختم مي بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد أسامة مثنيةً على مجهوده الكبير ومتابعته لأدقّ التفاصيل.يصف المخرج محمد أسامة مسلسل "لحم غزال" "بالعمل الدرامي الاجتماعي الذي يتخلّله أحداث تشويقية." ويضيف: "على الرغم من الطابع الشعبي الغالب، سيكون هناك نكهة مختلفة جدًا. أما غادة عبد الرازق فتطلّ بثلاثة أدوار، وهي حقًا ممثلة عظيمة وتتميز بأدائها الرائع".يسلّط محمد أسامة الضوء على أبرز الشخصيات باختصار: "النجم شريف سلامة هو صديق شخصي إلى جانب كونه ممثل متميز، كما أن الدور الذي يؤديه مختلف عن معظم أدواره السابقة. فيما يلعب عمرو عبد الجليل دور صبحي الذي تتميز شخصيته بالشر مع خفةّ الظلّ على حدٍّ سواء. أما خالد كمال، فهو ممثل كبير حقًا وقد أدى دور "سيد جلال" باقتدار."يختم محمد أسامة بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال التصوير، سيّما أن مَشاهد الحارة الشعبية المصرية قد صُوّرت في بيروت، موضحًا أن التقارب في الطابع المعماري كان عاملًا مساعدًا للغاية، بالإضافة إلى الأداء العالي للممثلين، متمنيًا أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.تجسّد وفاء عامر دور "قدرية" المرأة القوية ذات النفوذ، وتضيف: ""قدرية" هي شخصية بعيدة عني تمامًا على المستوى الشخصي حتى في صَوتها. ورغم أنها ليست شخصية إنتقامية لكنها تؤمن بمنطق الانتقام إن جاز التعبير، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تَسْلَم من الخسارة."، وتوضح وفاء عامر: "تواصلَتْ معي غادة عبد الرازق وطلبت مني أن نتعاون معًا، لذلك سعيتُ للأمر بشكل جدّي فأنا أحب غادة والفن الذي تقدمه، ويشرفني أن أنضم إلى أسرة هذا المسلسل المهم". وتختم وفاء عامر بالإشارة إلى تعاونها المتجدد مع المخرج محمد أسامة، مثنيةً على "رؤيته الخاصة وأسلوبه الهادئ والمرن، إلى جانب بُعد نظره وحُسن قراءته لما بين السطور".