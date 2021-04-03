رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لمعرفة الطرق المغلقة اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 03:40 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
شيماء حسين
طباعة
مازال البحث قائما على رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر محرك البحث العالمي جوجل والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة من قبل الراغبين في انجاز الخدمات الأمنية الإلكترونية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط وأبرز الخدمات الأمنية التي يقدمها للمواطنين 

رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

وفرت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة الخدمات المرورية أو إنجاز خدمات أمنية مثل استخراج جواز سفر أو بطاقة رقم قومي وغيرها من الأمور التي تستدعي التعامل المباشر مع الموظفين خاصة في الآونة الأخيرة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين خلال فترة زمنية وجيزة خاصة مع عدم أخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع العدوى 

أبرز الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية المواطنين

يقدم موقع وزارة الداخلية عدة خدمات المواطنين أبرزها استخراج شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو طلاق أو استخراج بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر أو خدمات السفر للحج والعمرة أو استخراج رخصة قيادة أو رخصة سيارة وغيرها من الخدمات التي لا غنها عنها في حياة المواطنين و تستهلك وقتا طويلا في إنجازها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين مواطني دول العالم والذي يدمر خلايا المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.

اقرأ أيضاً

الطرق المغلقة بسبب نقل الممياوات الملكية

الداخلية تعلن عن الطرق المغلقة بسبب نقل المومياوات الملكية

يمكن للمواطن معرفة الطرق المغلقة بسبب نقل المومياوات من خلال رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية حيث يتم غلق جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير من الساعة 6.30 مساءا إلى الساعة 8 مساءا منها غلق كوبري كلا من أكتوبر ومايو و الجلاء ومنطقة الكورنيش والشوارع الجانبية أيضا و كوبري الجامعة وكوبري عباس وطريق ( مصر _ حلوان) و طريق الأوتوستراد كما سيتم غلق محطة السادات أيضاً و عمل تحويلات مرورية الحركة المرورية وإحداث إرباك للحركة سير السيارات وذلك لعدم تعطيل الموكب الملكي الذي ينقله على الهواء مباشرة أكثر من 400 قناة فضائية عالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

مصر تشارك في بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن