رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لمعرفة الطرق المغلقة اليوم





رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

وفرت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة الخدمات المرورية أو إنجاز خدمات أمنية مثل استخراج جواز سفر أو بطاقة رقم قومي وغيرها من الأمور التي تستدعي التعامل المباشر مع الموظفين خاصة في الآونة الأخيرة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين خلال فترة زمنية وجيزة خاصة مع عدم أخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع العدوى





أبرز الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية المواطنين

يقدم موقع وزارة الداخلية عدة خدمات المواطنين أبرزها استخراج شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو طلاق أو استخراج بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر أو خدمات السفر للحج والعمرة أو استخراج رخصة قيادة أو رخصة سيارة وغيرها من الخدمات التي لا غنها عنها في حياة المواطنين و تستهلك وقتا طويلا في إنجازها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين مواطني دول العالم والذي يدمر خلايا المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.





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الداخلية تعلن عن الطرق المغلقة بسبب نقل المومياوات الملكية

يمكن للمواطن معرفة الطرق المغلقة بسبب نقل المومياوات من خلال رابط الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية حيث يتم غلق جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير من الساعة 6.30 مساءا إلى الساعة 8 مساءا منها غلق كوبري كلا من أكتوبر ومايو و الجلاء ومنطقة الكورنيش والشوارع الجانبية أيضا و كوبري الجامعة وكوبري عباس وطريق ( مصر _ حلوان) و طريق الأوتوستراد كما سيتم غلق محطة السادات أيضاً و عمل تحويلات مرورية الحركة المرورية وإحداث إرباك للحركة سير السيارات وذلك لعدم تعطيل الموكب الملكي الذي ينقله على الهواء مباشرة أكثر من 400 قناة فضائية عالمية.

مازال البحث قائما علىعبر محرك البحث العالمي جوجل والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة من قبل الراغبين في انجاز الخدمات الأمنية الإلكترونية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط وأبرز الخدمات الأمنية التي يقدمها للمواطنين