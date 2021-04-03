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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب»: تقرير اللجنة عن الحساب الختامي جاهز للعرض بالجلسات

السبت 03/أبريل/2021 - 12:47 م
النائب مصطفى سالم،
النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة
منى هيبه
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صرح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمراجعة الحسابات الختامية للدولة، أن تقرير اللجنة عن الحساب الختامي عن العام المالي الماضي جاهز للعرض على النواب خلال الجلسات المقبلة.

وقال سالم في تصريح خاص لـ"الدستور" أن اللجنة انتهت خلال اجتماعتها الماضية من إعداد التقرير، وإحالته إلى رئيس المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة.

وعن أبرز المخالفات التي وردت بالحسابات الختامية للحكومة في ضوء البيانات الواردة للمجلس، أفاد سالم بأن وزارة الإعلام كان لها النصيب الأكبر، حيث رصدت اللجنة نفقات مبالغ فيها منها شراء 5 السيارات لركب الوزير، بإجمالى 8.5 مليون جنيه، و5 سيارات أخرى لقيادات الوزارة بمبلغ مليون و625 ألف جنيه، و3 ميكروباص للعاملين بمبلغ 2 مليون و40 ألف جنيه.

ويذكر أن هذا هو الحساب الختامي الأول للوزارة، حيث تم استحداثها فى ديسمبر 2019 بينما تم تحديد اختصاصاتها في يناير 2020، فيما بدأت ممارسة عملها فى مارس 2020.

وفي السياق يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، بعدما وافق المجلس، على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.

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