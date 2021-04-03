«شبكة العروسة».. سائق وزوجته وراء سرقة أجنبي بعين شمس

«شبكة العروسة».. سائق وزوجته وراء سرقة أجنبي بعين شمس
السبت 03/أبريل/2021 - 12:03 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم السبت، من القبض على سائق وزوجته وصديقتها؛ لسرقتهم أجنبى بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده تلقية بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من سائق يعمل لديه لإحضاره سيدتين.
وأضاف أنه عقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما -صديقة زوجة السائق-، وقاموا بااصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والااستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.
بمواجهتهم ااعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبااستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وااتهمهم بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده تلقية بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من سائق يعمل لديه لإحضاره سيدتين.
وأضاف أنه عقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما -صديقة زوجة السائق-، وقاموا بااصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والااستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.
بمواجهتهم ااعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبااستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وااتهمهم بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.