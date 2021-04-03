«شبكة العروسة».. سائق وزوجته وراء سرقة أجنبي بعين شمس

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم السبت، من القبض على سائق وزوجته وصديقتها؛ لسرقتهم أجنبى بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بعين شمس.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفاده تلقية بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتضرره من سائق يعمل لديه لإحضاره سيدتين.وأضاف أنه عقب التقابل معهما أبدى رغبته فى الزواج من إحداهما -صديقة زوجة السائق-، وقاموا بااصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها، وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والااستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالى، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.بمواجهتهم ااعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبااستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وااتهمهم بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.