بتوجيهات رئاسية.. إطلاق اسم اللواء دكتور صلاح الشاذلى على أحد كبارى القاهرة

أطلقت محافظة القاهرة اسم اللواء الراحل صلاح الشاذلى على الكوبري الرابط بين متحف الحضارة وطريق الأوتوستراد، ليصبح اسمه "كوبري اللواء دكتور صلاح الشاذلي".ويبدأ الكوبري من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي ويمر أعلى شارع الكردي، ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد.يأتي ذلك عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم اللواء على أحد الميادين أو الشوارع، خلال افتتاح مدينة الأدوية في الخانكة، الخميس الماضي.ووجه الرئيس السيسى، الشكر لأسرة الراحل، قائلا: "اللواء صلاح الشاذلي جندي مجهول تحرك في دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات، وبقول لأسرته متشكرين، مش ناسيين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".