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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عروس النيل والمهاجر» فى حفل أوركسترا ساوند تراك بأوبرا الإسكندرية

السبت 03/أبريل/2021 - 10:14 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لأوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات، يوم الأحد ١١ أبريل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يشارك بالحفل عازفة الهارب المتميزة الفنانة منال محيي الدين أول عازفة هارب منفرد مصرية في أوركسترا القاهرة السيمفوني، والتى نجحت في تحقيق الجماهيرية لهذه الآلة غير المألوفة، لتصبح اسمًا لامعًا ارتبط بهذه الآلة مصريًا وعالميًا، كما يشارك بالغناء الفنان طارق نصار وتوزيع الفنانة دنيا دغيدى.

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية، بالإضافة إلى موسيقى بعض الأفلام العالمية منها «عروس النيل.. غرام فى الكرنك..المشبوه..عريس من جهة أمنية..المصير.. المهاجر..حتى آخر العمر..شمس الزناتى..إمبراطورية م..الحفيد وغيرها» بالإضافة إلى موسيقى أشهر الأفلام العالمية منها «لالا لاند..القلب الشجاع..الأب الروحى..صراع العروش..وغيرها».

يشار إلى أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات فى عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم نخبة من العازفين الأكاديميين السكندريين.

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