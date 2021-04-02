الإعلام الأمريكي: مهاجم الكونجرس «أمريكي» من أصول إفريقية

أفاد الإعلام الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مهاجم الكونجرس هو أمريكي من أصول إفريقية.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، فمن المقرر عقد مؤتمر صحفي مرتقب لشرطة الكونجرس حول تفاصيل حادثة الدهس.وأفادت تقرير إعلامية أمريكية عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس الأمريكي، فضلًا عن وجود انتشار واستنفار أمني بمحيط المبنى دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.