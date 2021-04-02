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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سعر البيتكوين فولت اليوم الجمعة 2/4/2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:55 م
البيتكوين
البيتكوين
أسماء منصور
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تستحوذ عملة البيتكوين فولت على اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم مما يجعل العديد منهم يتسائلون عن سعر بيتكوين فولت اليوم وتعد هذه العملة هي إحدى العملات المشفرة التي يتم التعامل بين عملائها من خلال شبكة دون وسيط ويتم تسجيل التداول بها فيما يعرف باسم سلاسل الكتل ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عنسعر البيتكوين فولت اليوم الجمعة 2/4/2021 .

ويتم تداول البيتكوين فولت إلكترونيا فقط "Bitcoin Vault" من خلال الإنترنت كما يمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى ألكترونيا، وعلي الرغم من أنها ليست عملة ورقيه إلا أنه يمكن مقارنة سعرها بسعر العملات الأخري مثل الدولار واليورو وغيرها من العملات.

سعر البيتكوين فولت اليوم الجمعة 2/4/2021


كما تعد عملة البيتكوين فولت أول عملة رقمية فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تكون تابعة لها.

يشكر أنه اخترع عملة البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الأشخاص معا ونظرا لعدم معرفته بشكل دقيق تم إطلاق اسم ساتوشي ناكاموتو عليه بشكل ارجح وتم إطلاق برنامج البيتكوين كبرنامج مفتوح المصدر في عام ٢٠٠٩

سعر تداول البيتكوين اليوم


خلال جلسة التداول اليوم الجمعة بتاريخ ٢ابريل سجل البيتكوين فولت العملة الألكترونية المشفره أمام الجنيه المصري كالتالي
 
بيتكوين = 937،053.6999

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جدير بالذكر أنه في الأسبوع االماضي سجلت عملة بيتكوين فولت قفزة جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5 بالمئة وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر وبذلك قد تكون عرضنا لكم سعر بيتكوين فولت اليوم وكافة المعلومات المتعلقة بذلك.

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