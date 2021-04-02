أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

اقرأ أيضاً

في إطار حرصها على توافر كافة المعلومات الهامة للمواطنين لاسيما المرتبطة بأخبار الطقسطبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية فيما يخص حالة الطقس في الفترة المقبلة منذ غدًا السبت وحتى الثلاثاء فمن المتوقع أن يحدث نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال في بعض الأماكن خاصة جنوب البلاد، ومن المتوقع أن يحدث غدًا السبت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والأماكن القريبة من المسطحات المائية.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتستمر هذه الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.وفيما يخص درجات الحرارة من المحتمل بشكل كبير أن يكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح من 4 إلى 8 درجات من يوم الأحد 4 أبريل على كل الأنحاء.وبعد معرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة نعرض لكم نصيحة الهيئة للمواطنين حيث أوصت باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بأخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.