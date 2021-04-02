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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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نظرا لتقلبات درجة الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين ما بين الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة لبعض الأيام ثم تلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مما جعل بعض المواطنين يعودون لارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى، لذلك يحرص عدد كبير منهم على معرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، لاسيما وأن معرفة درجات الحرارة وما هو متوقع في الأيام المقبلة يفيد الكثير من مرضى حساسية الصدر ومرضي الجيوب الأنفية وغيرهم مما يعانوا من مشكلة صحية تستلزم متابعة حالة الطقس والتصرف بناء عليه، بالإضافة لأن توقع وجود الشبورة والرياح أمر يهم السائقين بشكل كبير وبالتالي فإن معرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة يجعل المواطنين يرتبون مواعيد أعمالهم بناء عليه ولا يتوقف عند تحديد ارتداء الملابس المناسبة وتعرض لكم الدستور في السطور التالية..

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

في إطار حرصها على توافر كافة المعلومات الهامة للمواطنين لاسيما المرتبطة بأخبار الطقس

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية فيما يخص حالة الطقس في الفترة المقبلة منذ غدًا السبت وحتى الثلاثاء فمن المتوقع أن يحدث نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال في بعض الأماكن خاصة جنوب البلاد، ومن المتوقع أن يحدث غدًا السبت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والأماكن القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتستمر هذه الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

وفيما يخص درجات الحرارة من المحتمل بشكل كبير أن يكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح من 4 إلى 8 درجات من يوم الأحد 4 أبريل على كل الأنحاء.

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وبعد معرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة نعرض لكم نصيحة الهيئة للمواطنين حيث أوصت باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بأخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.

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