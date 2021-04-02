أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:39 م
أسماء منصورطباعة
نظرا لتقلبات درجة الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين ما بين الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة لبعض الأيام ثم تلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مما جعل بعض المواطنين يعودون لارتداء الملابس الشتوية مرة أخرى، لذلك يحرص عدد كبير منهم على معرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، لاسيما وأن معرفة درجات الحرارة وما هو متوقع في الأيام المقبلة يفيد الكثير من مرضى حساسية الصدر ومرضي الجيوب الأنفية وغيرهم مما يعانوا من مشكلة صحية تستلزم متابعة حالة الطقس والتصرف بناء عليه، بالإضافة لأن توقع وجود الشبورة والرياح أمر يهم السائقين بشكل كبير وبالتالي فإن معرفة أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة يجعل المواطنين يرتبون مواعيد أعمالهم بناء عليه ولا يتوقف عند تحديد ارتداء الملابس المناسبة وتعرض لكم الدستور في السطور التالية..
أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة
في إطار حرصها على توافر كافة المعلومات الهامة للمواطنين لاسيما المرتبطة بأخبار الطقس
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتستمر هذه الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.
وفيما يخص درجات الحرارة من المحتمل بشكل كبير أن يكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح من 4 إلى 8 درجات من يوم الأحد 4 أبريل على كل الأنحاء.
أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمةطبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية فيما يخص حالة الطقس في الفترة المقبلة منذ غدًا السبت وحتى الثلاثاء فمن المتوقع أن يحدث نشاط الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال في بعض الأماكن خاصة جنوب البلاد، ومن المتوقع أن يحدث غدًا السبت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والأماكن القريبة من المسطحات المائية.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتستمر هذه الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.
وفيما يخص درجات الحرارة من المحتمل بشكل كبير أن يكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح من 4 إلى 8 درجات من يوم الأحد 4 أبريل على كل الأنحاء.
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