انفصال 6 عربات من قطار سريع متجه إلى أسوان في أسيوط

انفصلت 6 عربات من قطار النوم 82 المتوجه من القاهرة إلى أسوان بقرية منقباد قبل دخوله محطة أسيوط.كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بورود بلاغ بانفصال 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان، عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.وعلي الفور انتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة الي موقع البلاغ وتم استدعاء جرار من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار مرة أخري دون وقوع أي خسائر بشرية.وكشف الطيبي، إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، والعطل لم يتجاوز ساعة واحدة وعادة حركة القطارات الي العمل مرة اخري.وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.