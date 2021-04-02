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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم فى واقعة التحرش بالسائحات: كنت عايز أبقى مشهور.. وبختار الحلوين بس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:09 ص
التحرش
التحرش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أدلى المتهم واقعة فيديوهات مضايقة والتحرش بالسائحات في منطقة الأهرامات بالجيزة، باعترافاته أمام شرطة السياحة بعد القبض عليه، كاشفًا السبب الذي دفعه إلى ذلك.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه كان يرغب في تحقيق نسب مشاهدات كبيرة من الفيديوهات والصور التي التقطها برفقة السائحات في الأهرامات، بنشرها في موقع «يوتيوب»، طمعًا في مكاسب إعلانية وتحقيق شهرة واسعة.
ولفت إلى أنه لم يقصد بتلك الفيديوهات أن يتحرش بالسائحات أو يغازلهن، إنما هدفه هو الشهرة فقط، واستغلال عمله في النشاط السياحي بالإهرمات من خلال بيع بعض الهدايا، منوهًا بأنه كان يختار السائحات الجميلات للتصوير معهن؛ حتى تكون تلك الفيديوهات ملفتة للمشاهدين وتحقق نسب مشاهدة عالية.
ونوه بأنه نشر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر فيها صوره مع السائحات في منطقة الأهرامات، لافتًا إلى أنه كان يذهب إلى منطقة الأهرامات بشكل شبه يومي حتى تمكن من جمع عدد كبير من الفيديوهات والصور مع السائحات، وكان يقوم بنشرها تباعًا على قناته في موقع «يوتيوب».
كانت أجهزة الأمن رصدت مقاطع من الفيديوهات متداولة على موقع «يوتيوب»، يظهر من خلالها شاب بمضايقة السائحات بالصور معهن بشكل مستمر.
تم رصد المتهم وألقي القبض عليه وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الهرم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معه، وتحفظت أجهزة الأمن على هاتف المتهم المحمل عليه مجموعة من الفيديوهات والصور الكبيرة التي كان المتهم يعتزم نشرها على «يوتيوب».

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