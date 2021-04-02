للتغطية على الجرائم.. «الحوثي» يشن حملة تحريض ضد مخيمات النازحين في مأرب

أطلقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، حملة تحريض على مخيمات النازحين في محافظة مأرب؛ لتبرير هجماتها التي وضعت الآف المدنيين تحت الخطر.وأدانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات اللاجئين في مأرب، ما وصفته بحملة الاستهداف الممنهجة والتحريض التي تقوم بها الميليشيات ضد مخيمات النازحين والمدنيين.وأوضحت الوحدة أن القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، يغطي من خلال تصريحاته، جرائم استهداف النازحين.وقالت الوحدة في بيان "تصريحات محمد عبدالسلام تعكس قرار الميليشيات ورغبتها في الاستمرار باستهداف النازحين".وطالبت الوحدة بضرورة التدخل لوضع حد للتوجه الحوثي الخطير ضد النازحين، والذي يرقى إلى مستوى الإرهاب.وكان القائد الحوثى محمد عبدالسلام، قال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "اتهم القوات اليمنية الشرعية بالتمترس خلف مخيمات النازحين".وبرر عبدالسلام فى تغريدته إصرار ميليشياته على استهداف المخيمات بذريعة وجود عناصر من القاعدة وداعش يتمترسون بين النازحين.وفى السياق، أصدرت وزارة الداخلية التابعة للميليشيات الانقلابية توجيهات لوسائل الإعلام الموالية بالتحريض على النازحين.وشنت الميليشيات منذ فبراير الماضى هجوما من بين أعنف الهجمات على محافظة مأرب، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.