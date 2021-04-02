وزير الخارجية الكوري الجنوبي: التعاون مع الصين مهم في عملية السلام الكورية

ذكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشونج ايوي-يونج أن التعاون مع الصين جزء "مهم للغاية" في إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على الحاجة إلى استمرار اضطلاع بكين بدور بناء، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.وأدلى وزير الخارجية الكوري الجنوبي بتلك التصريحات في وزارة الخارجية اليوم، قبل مغارته بلاده للقاء نظيره في الصين.وفيما يتعلق بما سيتم مناقشته في المحادثات المقرر أن تجرى غدا السبت في مدينة "شيامين" جنوب شرق الصين، اختص تشونج بالذكر العلاقات الثنائية وعملية السلام الكورية والشؤون الإقليمية والدولية.