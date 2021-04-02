وزير التعليم: هذا موعد امتحانات أولى وثانية ثانوى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه منعا لتكرار الإشاعات الموسمية فإ امتحانات أولى وثانية ثانوي في نهاية شهرى أبريل ومايو ٢٠٢١.وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي" الفيس بوك" أنه سوف تكون امتحانات ورقية في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الاسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح.وأشار" شوقي" إلى أن كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.‏