سلطات بنما تصادق على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك V» ضد كورونا

صادقت سلطات بنما، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة صحة بنما، في تصريح لقناة "Telemento": "درسنا بشكل دقيق المعطيات حول المصل وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أنه يستجيب لكل المطالب السارية في بلادنا... أصدرنا سماحا بالاستخدام الطارئ للقاح".وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في بنما في إطار عملية مستعجلة، مشيرا إلى أن هذا القرار "سيؤمن وصول اللقاح الروسي الآمن والفعال إلى سكان البلاد".وشدد الصندوق، في بيان، على أن "سبوتنيك V" تم الاعتراف به في مختلف أنحاء العالم وهو "يعتبر من أبرز اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا والتغلب على الجائحة".ويمثل "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية.