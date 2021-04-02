تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021
الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:59 ص
هبه محمدطباعة
يُععد الطقس من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين يوميًا، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر، حيث إن الطقس في القاهرة وباقي المحافظات متغير يوميًا، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الجو اليوم الجمعة سيكون الطقس لطيفًا نهارًا، ومعتدلًا ليلًا.
ولأهمية الموضوع بالنسبة للكثير من عمليات البحث المستمرة يوميًا على جوجل ومحركات الإنترنت من قبل المواطنين والمسافرين، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وباردًا ليلًا، أما على السواحل الشرقية والسواحل الشمالية يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وباردًا ليلًا في الأماكن التالية "الإسكندرية - دمياط - العريش - رفح "، وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على المحافظات التالية وهي " قنا - الفيوم - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - أسوان".
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ولأهمية الموضوع بالنسبة للكثير من عمليات البحث المستمرة يوميًا على جوجل ومحركات الإنترنت من قبل المواطنين والمسافرين، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وباردًا ليلًا، أما على السواحل الشرقية والسواحل الشمالية يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وباردًا ليلًا في الأماكن التالية "الإسكندرية - دمياط - العريش - رفح "، وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على المحافظات التالية وهي " قنا - الفيوم - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - أسوان".
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