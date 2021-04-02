تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021

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درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-4-2021 في المحافظات

يُععد الطقس من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين يوميًا، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر، حيث إن الطقس في القاهرة وباقي المحافظات متغير يوميًا، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الجو اليوم الجمعة سيكون الطقس لطيفًا نهارًا، ومعتدلًا ليلًا.ولأهمية الموضوع بالنسبة للكثير من عمليات البحث المستمرة يوميًا على جوجل ومحركات الإنترنت من قبل المواطنين والمسافرين، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وباردًا ليلًا، أما على السواحل الشرقية والسواحل الشمالية يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وباردًا ليلًا في الأماكن التالية "الإسكندرية - دمياط - العريش - رفح "، وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على المحافظات التالية وهي " قنا - الفيوم - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - أسوان".وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة العظمى 21 والصغرى 11، في الإسكندرية تبلغ العظمى 19 والصغرى 12 درجة، شرم الشيخ تبلغ العظمى 25 والصغرى 17 درجة، الغردقة العظمى 24 والصغرى 14 درجة، وفي دمنهور تبلغ العظمى 20 والصغرى 12 درجة، وفي سيوة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09 درجة، وفي محافظة أسوان تبلغ درجات الحرارة العظمى 27 والصغرى 14 درجة، أما في محافظة قناة فتبلغ درجات الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 درجة، وفي محافظة قنا ستكون العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، بينما الأقصر فتبلغ درجات الحرارة العظمى 26 والصغرى 12 درجة.