احذر.. «اللحوم المصنعة» خطر يسبب الوفاة

حذر فريق من الباحثين متعددي الجنسيات من أن تناول وجبتين من اللحوم المصنعة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.وتعقب فريق، من قبل خبراء أدى في جامعة "ماكماستر" والعلوم الصحية "هاميلتون" في كندا، الوجبات الغذائية والنتائج الصحية من 134297 شخص من 21 دولة عبر القارات الخمس، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وكندا، السويد والصين.ووجدوا أن هناك خطرًا أعلى بنسبة 46 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة بنسبة 51 في المائة بين أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن 150 جرامًا في الأسبوع من اللحوم المصنعة.واللحوم المصنعة هي اللحوم التي تم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو المعالجة أو إضافة مواد حافظة كيميائية.ووفقًا للجمعية الأمريكية للتغذية، التي نشرت الدراسة، يجب تجنب استهلاك اللحوم المصنعة تمامًا - مثل النقانق ولحم البقر المحفوظ واللحوم المدخنة والسلامي.وعادة ما ترتبط أمراض القلب والاوعية الدموية بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.وتعد الأمراض القلبية الوعائية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في العالم، ولكن يمكن الوقاية منها إلى حد كبير باتباع أسلوب حياة صحي.من المعروف أيضًا أن تناول الكثير من اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، فضلًا عن أمراض القلب.يقول الباحثون في ورقتهم الجديدة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية: "وجدنا ارتباطًا سلبيًا بين تناول اللحوم المصنعة والنتائج الصحية للإنسان بشكل عام".