فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي الأفريقي

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP.وكتبت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "حلم كل يوم بيكبر.. تنمية العنصر البشري في القارة السمراء وتأهيل الشباب الأفريقي لرسم مستقبل قارتهم، فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP لجميع الدول الأفريقية من سن 25 حتى 45 سنة".سجل الآن على موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب https:registration.nta.egaplp، ويهدف البرنامج إلى الجمع بين الشباب الأفريقي بمختلف انتماءتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة تهدف إلى التنمية والسلام.