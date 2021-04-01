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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل شرطى على يد متمردين بولاية جامو وكشمير الهندية

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، أن شرطيا هنديا لقي حتفه على يد مسلحين متمردين؛ حيث كان يعمل في حراسة منزل عضو بحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بمدينة "سريناغار" في ولاية جامو وكشمير الهندية الواقعة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وقال قائد ضباط الشرطة فيجاي كومار- في تصريحات أدلى بها للصحفيين، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن المسلحين أطلقوا النيران بعد اقتحامهم المنزل، ثم لاذوا بالفرار بعد أن أطلقت الشرطة النار عليهم، مشيرا إلى أن أربعة مسلحين على الأقل شنوا الهجوم.

من جانبه، أدان حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الهجوم الذي وصفه بـ"الدموي"، مشيرا إلى أن السياسي لم يصبه أذى.

يذكر أن الهند تصف الأعمال المسلحة التي يتم ارتكابها في إقليم كشمير بأنها أعمال إرهابية ممولة من باكستان، بينما تنكر باكستان هذه الاتهامات، إلا أن أغلب سكان كشمير يرون أن هذا حق مشروع من أجل نيل الحرية في الإقليم الذي يزعم كلا البلدين أحقيته به.

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