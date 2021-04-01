موسكو: زيارة المواطنين الروس إلى جورجيا محفوفة بالمخاطر

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن "زيارة المواطنين الروس لجورجيا محفوفة بالمخاطر".وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، تعليقا على الاحتجاجات في العاصمة الجورجية تبليسي أثناء زيارة المقدم التليفزيوني الروسي الشهير فلاديمير بوزنر إلى هناك: "إنه خطر بالنسبة للمواطنين الروس الذهاب إلى جورجياـ أنه ببساطة أمر خطير، وعلى الروس أن يفهموا ذلك".وتابع: "لقد سمعنا اليوم تصريحات رئيس وزراء جورجيا، الذي أدان تلك التصرفات، ونحن نرحب بذلك"، مشيرا إلى أن الكرملين أيضا يتقدم بالشكر للشرطة الجورجية لتوفير الأمن للروس في جورجيا.