رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة تطعيم من لقاح أسترازينيكا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:41 م
فرانك-فالتر شتاينماير
فرانك-فالتر شتاينماير
هبه محمد
طباعة
تلقى الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، أول جرعة تطعيم له ضد فيروس كورونا المستجد من لقاح أسترازينيكا.

وقد أكد معهد روبرت كوخ الألماني أن ما يقرب من 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا على مدى أسبوع، تتعلق بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

واستدل المعهد بالاختبارات التي أجريت في الفترة من 22 إلى 28 مارس، موضحا أن نسبة الحالات المصابة بالسلالة (بي 117) وصلت إلى 88% في البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا

الصحة العالمية: زيادة مقلقة في إصابات كورونا بـ14 دولة بالشرق المتوسط

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

ندى محمود: عملي الفائز بجائزة فاروق حسني يعكس ما بداخل الإنسان (حوار)

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

شيماء محمود: المسابقات الفنية متنفس داعم لمجال النقد فى مصر

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري