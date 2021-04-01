الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة تطعيم من لقاح أسترازينيكا

تلقى الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، أول جرعة تطعيم له ضد فيروس كورونا المستجد من لقاح أسترازينيكا.وقد أكد معهد روبرت كوخ الألماني أن ما يقرب من 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا على مدى أسبوع، تتعلق بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.واستدل المعهد بالاختبارات التي أجريت في الفترة من 22 إلى 28 مارس، موضحا أن نسبة الحالات المصابة بالسلالة (بي 117) وصلت إلى 88% في البلاد.