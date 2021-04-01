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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات ورابط تسجيل اللقاح في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:54 ص
تسجيل اللقاح
تسجيل اللقاح
شيماء حسين
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مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل عن خطوات ورابط تسجيل اللقاح في مصر عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح .


رابط تسجيل اللقاح في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية


خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار تسجيل بيانات لقاح كورونا

كتابة بيانات الراغب في الحصول على تطعيم فيروس كورونا كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...).

كتابة أقرب مستشفى حكومي يمكن الحصول على التطعيم من خلالها.

كتابة بيانات التواصل رقم التليفون والبريد الإلكتروني.

انتظار رسالة نصية بها مكان وموعد الحصول على اللقاح عبر رقم الهاتف المحمول المسجل ضمن البيانات.

الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا


حددت وزارة الصحة والسكان المصرية الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهم أكثر الفئات تعرضا للعدوى وهم أعضاء هيئة الطاقم الطبي والعاملين بمستشفيات العزل خصيصا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك لضعف مناعتهم واحتمالية تعرضهم للإصابة بالفيروس القاتل أكثر من غيرهم، حيث ينتقل الفيروس عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم أو التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الواقية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى الفيروس بين المواطنين.

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استيعاب الموقع الإلكتروني لتسجيل بيانات لقاح كورونا


خطوات ورابط تسجيل اللقاح في مصر التي يبحث عنها ملايين المصريين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة الصحة والسكان المصرية لذلك الغرض حيث يستوعب أكثر من 5 ملايين زائر يوميا ليتمكن من تسجيل بيانات أكبر قدر ممكن من بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين فترة زمنية وجيزة ويقضي على الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية عقب تدمير أجهزة الجسم الحيوية.

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