إدخال أدوية إيرانية بديلة إلى لبنان.. ومحامون يتحركون لوقف الخطر

قدم المحامون، مجد حرب وإيلي كيرللس وأمين بشير، إخبارًا حول إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة إلى لبنان، إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت.جاء ذلك بسبب مخالفتها لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، فضلًا عن تكرار محاولات إدخاله الي لبنان بتسهيل من وزارة الصحة التي باتت من حصة حزب الله منذ عام 2018 وحتى اليوم.وأوضح "حرب" - وفقًا لقناة "العربية" - أن "الأدوية الإيرانية مدرجة على صفحة وزارة الصحة منذ أكثر من سنة وموجودة في السوق، غير أن أدوية "البيو-مشابه"، المصنفة "خطرة" لاحتوائها على خلايا حية وتضر بصحة المريض، هي التي دفعتهم إلى تقديم إخبار، لأنها لم تخضع للاختبارات في مختبرات مرجعية خاصة".ومنذ أكثر من عام، دخل إلى السوق اللبنانية نحو 13 دواءً إيرانيًا بديلًا (Bio similar)، تستخدم لأمراض كثيرة، منها للأطفال وللأمراض المُزمنة والتهاب المفاصل ومعظم أنواع السرطان. وباتت تُباع في لبنان بشكل طبيعي.ومع دخول الأدوية الإيرانية البلاد، بدأت القضية تتفاعل عند الرأي العام اللبناني خشية من عدم تطابقها مع المعايير الصحية المُعتمدة.