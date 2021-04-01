موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات 1-4-2021

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس وفضل أداء صلاة الفجر في أوقاتها لها فضل كبير للمسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث " أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا "



ونظرًا لأهمية الموضوع لدى الجميع يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة المعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات 1-4-2021.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات 1-4-2021 1 - موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة ( 4:19 صباحًا )



2 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية ( 4:22 صباحًا )



3 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعلية ( 4:14 صباحًا )



4 - موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 4:10 صباحًا )



5 - موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:19 صباحًا )



6 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج ( 4:20 صباحًا )



7 - موعد أذان صلاة الفجر في طنطا ( 4:17 صباحًا )



8 - موعد أذان صلاة الفجر في قنا ( 4:17 صباحًا )



9 - موعد أذان صلاة الفجر في المنوفية ( 4:18 صباحًا )



10 - موعد أذان صلاة الفجر في المنصورة ( 4:16 صباحًا ) وفضل أداء صلاة الفجر في أوقاتها لها فضل كبير للمسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث " أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا "ونظرًا لأهمية الموضوع لدى الجميع يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة المعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات 1-4-2021.1 - موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة ( 4:19 صباحًا )2 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية ( 4:22 صباحًا )3 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعلية ( 4:14 صباحًا )4 - موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 4:10 صباحًا )5 - موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:19 صباحًا )6 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج ( 4:20 صباحًا )7 - موعد أذان صلاة الفجر في طنطا ( 4:17 صباحًا )8 - موعد أذان صلاة الفجر في قنا ( 4:17 صباحًا )9 - موعد أذان صلاة الفجر في المنوفية ( 4:18 صباحًا )10 - موعد أذان صلاة الفجر في المنصورة ( 4:16 صباحًا )

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11 - موعد أذان صلاة الفجر في القليوبية ( 4:17 صباحًا )



12 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم ( 4:20 صباحًا )



13 - موعد أذان صلاة الفجر في الدقهلية ( 4:15 صباحًا )



14 - موعد أذان صلاة الفجر في الشرقية ( 4:15 صباحًا ). 11 - موعد أذان صلاة الفجر في القليوبية ( 4:17 صباحًا )12 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم ( 4:20 صباحًا )13 - موعد أذان صلاة الفجر في الدقهلية ( 4:15 صباحًا )14 - موعد أذان صلاة الفجر في الشرقية ( 4:15 صباحًا ).

ترتفع عمليات البحث في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات 1-4-2021، وذلك نظرًا لأكتمال القمر بمناسبة شهر شعبان الذي ينتظره الجميع من كافة أنحاء العالم حتى يقوم بأداء الصيام، ولأن موعد أذان صلاة الفجر مختلف من محافظة لأخرى فيبحث الجميع عن الموعد الصحيح، حتى يتمكن من أداء الصلاة في أوقاتها.