حكم الصيام بعد النصف من شعبان مع قتراب رمضان 2021





حكم الصيام بعد النصف من شعبان

اختلف العلماء في جواز صيام التطوع عقب صيام يوم النصف من شعبان إلى عدم الجواز خاصة ليلة الشك وهى التي تفصل شهر شعبان عن شهر رمضان وذلك حتى نضع حدود فاصلة بين الشهرين والبعض الآخر أكد جواز صيام تلك الأيام ولكن بشروط منها العادة حيث اعتاد الراغب في الصيام على صيام الخميس والاثنين طوال العام أو القضاء أو صيام الكفارات أو النذور وذلك لعدم ضمان استمرار حياة الراغب في قضاؤها لعقب انتهاء شهر رمضان المبارك حيث يجوز الصيام من إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى.





موعد بدء شهر رمضان 2021

وفقا لحسابات المبدئية لخبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية فإن أول أيام شهر رمضان المبارك يوافق يوم 13 إبريل المقبل والذي ينتظره جميع المسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة العبادة و قراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار.









حيث يضاعف الله سبحانه وتعالى الجزاء والثواب للراغبين في التقرب إليه بحسن العبادة والطاعات اليومية بالصلوات الخمس والصيام و إخراج زكاة الفطر قبل العيد والذي يعد شرط أساسي لتقبل الصيام.





ضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد 2021

مع اقتراب شهر رمضان يتسأل الكثير عن حكم الصيام بعد النصف من شعبان وضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد وفقا لما أعلنته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والذي أكد أن صلاة التراويح لن تزيد مدتها عن 30 دقيقة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في استكمال صيام شهر شعبان حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل علىكما ورد في السنة النبوية الشريفة والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير حكم الصيام وموعد استطلاع هلال شهر رمضان وكيفية استقبال الشهر الكريم.