



شروط إقامة صلاة التراويح في رمضان 2021

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا التي تم تشكيلها منذ ظهور الفيروس القاتل في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد حيث قررت ألا يزيد مدة صلاة التراويح في المساجد عن 30 دقيقة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والتي سبق وأن حددتها وزارة الأوقاف من قبل وهي ارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول وقياس درجات الحرارة قبل دخول المساجد والوضوء في المنزل لغلق دورات المياه بجميع المساجد.





كيفية أداء صلاة التراويح في المنازل

ونصحت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بإقامة صلاة التراويح خلال ليالي شهر رمضان المبارك في المنزل بدلا من المساجد خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية أداءها في المنزل لكونها سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلوات الله عليه للرجال والنساء حيث تقام من 8 إلى 20 ركعة دون الوتر و23 ركعة بالوتر لذلك يحرص الكثير من المسلمين على أدائها خلال الشهر الكريم للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.





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تعرف على قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بشأن رمضان 2021

وضعت لجنة إدارة أزمة كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر مجموعة من شروط إقامة صلاة التراويح في رمضان 2021 السابقة الذكر مع منع الاعتكاف في المساجد أو إقامة موائد الرحمن وذلك الحرص على عدم تفشي الفيروس القاتل بين المواطنين والذي حصد أواح قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم لانتشاره عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها في الفم أو الأنف أو عن طريق التعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الواقية.

عقب إعلان لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى آخر قرارات بشأن فيروس كورونا في رمضان يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالتي تم الإعلان عنها مؤخرا لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير ضوابط صلاة التراويح وموعد بدء شهر رمضان.