لاحتواء كورونا.. ماكرون يفرض حظر تجول في فرنسا

‏‏اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.وقال الرئيس الفرنسي في بيان إنه تم توسيع نطاق حظر التجول المفروض من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا ليشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة 4 أسابيع.ونوه ‏ماكرون إلى أن القيود الصحية المفروضة على 19 مقاطعة ستعمم في كل البلاد.