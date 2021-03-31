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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر تطور منظومة النقل بتكلفة تصل لـ 100 مليار دولار

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:11 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وقال فيها إن هناك إصرارًا على تطوير كامل لمشروع السكة الحديد، وأن حادث قطاري سوهاج "وجعنا كلنا" وذلك في تصريحات تعبر عن الإحساس الكامل بضرورة التغيير في مصر وضبط أحوال السكك الحديدية بكافة الطرق.

وأكد أبو عايشة خلال تصريحات له اليوم، أن التطوير على الشبكة القديمة للسكك الحديدية يتم، وفي نفس الوقت السكة الحديد لم تتعطل ولم تتوقف، ولابد أن يكون هناك إحساس وتفهم لذلك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إجمالي المبالغ الضخمة التي رصدتها مصر لمشاريع النقل وتصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق تصريحات الرئيس السيسي، مؤكدا أن هذا يعني الكثير ويظهر في عشرات الكباري والأنفاق والمشروع القومي للطرق ومراحل مختلفة لمترو الأنفاق وتطوير النقل البحري والنهري والسكة الحديد وغيرها من المشاريع الضخمة التي تفخر بها مصر.

ولفت أبو عايشة، إلى أن عشرات الملايين من المصريين رأوا بأعينهم السنوات الماضية، كيف تم الإنجاز وكيف حدث وطال كافة المحافظات والمدن المصرية.

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