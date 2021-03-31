حنان مطاوع: شخصية «منال» في «القاهرة كابول» مفاجأة

تنتظر الفنانة حنان مطاوع، عرض مسلسلها الجديد "القاهرة كابول" والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل مع نخبة من نجوم الفن.وقالت حنان مطاوع لـ"الدستور"، إنها متحمسة لعرض المسلسل خلال شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أنها تقدم خلاله شخصية "منال" وهي فتاة بسيطة تقطن في إحد المناطق الشعبية متوسطة الحال، وهي ابنة الفنان نبيل الحلفاوي التي وصفته أنه بمثابة أب لها في الحقيقة أيضًا، متمنية أن ينال العمل إعجاب جمهورها مؤكدة أن دورها سيفاجئ الجميع.مسلسل "القاهرة كابول" يناقش العلاقة بين 4 من الأصدقاء بينهم ضابط وإعلامي ورجل أعمال وأحدهم الذي يصبح إرهابيا فيما بعد، فيقدم الفنان طارق لطفي الدور الأهم في العمل الجديد من خلال دور الإرهابي الذي استقطبه الجامعات الإرهابية ومن خلال هذا الدور نتطرق إلى كيف يتم تجنيد الشباب العربي في شباك تلك الجماعات، ويقدم الفنان فتحي عبد الوهاب دور رجل الإعلام فيما يقدم خالد الصاوي دور ضابط أمن الدولة والفنان أحمد رزق دور صديقهم الذي يصبح رجل أعمال وكيف تنظر الجماعات الإرهابية للنساء والعلاقة بينهم.