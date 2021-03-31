رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1-4-2021 في البنوك

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
نظرًا اهتمام المواطنين يوميًا في الفترة الأخيرة بأسعار العملات ومن ضمنها سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، لذلك يكشف " الدستور " لكم كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1-4-2021 في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1-4-2021 في البنوك المصرية

الأول - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حيث تداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

الثاني - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

الثالث - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.30 جنيه.

الرابع - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

يهمك أيضاً:

من هنا| الاستعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية (dostor.org)

الخامس - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

السادس - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وشهد الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل


الصور

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة «بالمصرى» للتصوير الفوتوغرافى

«ولا غالب» رواية تفكك الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»

ملتقى الخط العربي يمدد فترة تلقي المشاركات حتى 10 أبريل