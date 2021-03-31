سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1-4-2021 في البنوك المصرية

الأول - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



الثاني - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية



الثالث - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي



الرابع - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر



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الخامس - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.



السادس - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري



وشهد الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه. حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.وشهد الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

نظرًا اهتمام المواطنين يوميًا في الفترة الأخيرة بأسعار العملات ومن ضمنها سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، لذلك يكشف " الدستور " لكم كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1-4-2021 في مصر.حيث تداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.30 جنيه.وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.