من هنا| الاستعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية





استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الحصول على وحدات سكنية عن طريق صندوق التمويل العقاري حيث يمكن التقديم الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا )، بالرقم القومي لمن ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة للراغبين في الحصول على شقق بالقاهرة والمدن الجديدة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بفائدة لا تتعدى 3% وأطول مدة سداد تصل إلى 30 سنة لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الحصول عليها وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يقدم صندوق التمويل العقاري دعما 40 ألف جنيه لكل متقدم.

خطوات الحصول على شقق سكنية أونلاين

يمكن الراغبين في الحصول على شقق سكنية ممولة من صندوق التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 30 سنة إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار شقق الاسكان الاجتماعي





كتابة بيانات الراغب في الحصول على شقة سكنية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ..)





تحميل المستندات المطلوبة والتي تثبت كافة البيانات المسجلة





الضغط على كلمة حفظ الطلب





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شروط الحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان

يمكن الاستعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية إلكترونيا وذلك لمن ينطبق عليهم الشروط التالية:-





أن يكون المتقدم مصري الجنسية





أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 69 سنة





أن يكون من سكان المحافظة المراد الحصول على شقة سكنية فيها





أن يكون دخله الشهري ينطبق مع المشاريع الموجودة

منذ إعلان مبادرة الحصول على وحدة سكنية من التمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 سنة يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفيةعبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط الحصول على تمويل وكيفية حجز الشقق أونلاين