تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، من القبض على شقيق زوج إسراء عماد، ووالدته؛ للتحقيق معهما في واقعة الشروع في قتل المذكورة، وتحريض الزوج على قتلها، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بحجزهما على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث بشأنهما، والتحفظ على السيارة الأجرة المستخدمة في الحادث، وفحصها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، لبيان ما بها من آثار.كانت نيابة أول المنتزه بإشراف المستشار عمر الركايبي، رئيس نيابة المنتزه أول، واصلت اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة اعتداء سائق على زوجته، المعروفة إعلاميًا بواقعة «إسراء عماد»، وإصابتها بجروح وإصابات بالغة، نقلت على إثرها إلى مستشفى شرق المدينة؛ لتلقي العلاج اللازم.