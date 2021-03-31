استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي
الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:44 م
يبحث الملايين من المواطنين على كيفية استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث طرحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات، رابط الاستعلام الإلكتروني عن تكافل وتكامل وكرامة بالرقم القومي.
وتحركت مؤشرات " جوجل " مؤخرًا من قبل المواطنين، عن كيفية استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر المنصات الإلكترونية، نظرا إلى أنها الطريقة الأسهل والأفضل لصرف معاش تكافل وكرامة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتوفر الدستور لقرائها كيفية استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي
1- يقوم المواطن بالتسجيل من خلال دخوله على الرابط الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى ببوابة الاستعلامات والشكاوي لبرنامج التكافل والكرامة من خلال الرابط: moss.gov.eg.
2 - يقوم أصحاب برنامج التكافل والكرامة بكتابة الرقم القومي للتسجيل المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
3 - ثم يضغط على كلمة الاستعلام عن معاش تكافل ومتكامل وكرامة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طرحت هذه الخدمة للمواطنين، مؤخرا لتخفيف الضغط والتزاما بقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
- تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.
وتحركت مؤشرات " جوجل " مؤخرًا من قبل المواطنين، عن كيفية استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر المنصات الإلكترونية، نظرا إلى أنها الطريقة الأسهل والأفضل لصرف معاش تكافل وكرامة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتوفر الدستور لقرائها كيفية استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي
استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومييبدأ الراغبين في استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي عن قبولهم من عدمه في معاش تكافل وكرامة والذي تقدم له أكثر من 14 مليون مواطن بإتباع الخطوات التالية:
1- يقوم المواطن بالتسجيل من خلال دخوله على الرابط الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى ببوابة الاستعلامات والشكاوي لبرنامج التكافل والكرامة من خلال الرابط: moss.gov.eg.
2 - يقوم أصحاب برنامج التكافل والكرامة بكتابة الرقم القومي للتسجيل المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.
3 - ثم يضغط على كلمة الاستعلام عن معاش تكافل ومتكامل وكرامة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طرحت هذه الخدمة للمواطنين، مؤخرا لتخفيف الضغط والتزاما بقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
شروط برنامج تكافل وكرامة- لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن، العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.
- تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.