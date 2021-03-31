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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:38 م
عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021، من جانب المواطنين خلال هذه الساعات، خاصة أننا على أعتاب بداية شهر أبريل، ونهاية شهر مارس، وتعتبر من المناسبات الوطنينة التي شهدت انتصار لمصر على مدار تاريخها.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2021 في مصر

وتعتبر العطلة الرسمية التي توجد في شهر أبريل هي عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل المقبل، وخلال الفترة الماضية، قامت الحكومة المصرية، بإصدار قرار بضم الأجازات الشهرية مع أيام الراحات الأسبوعية مثل يوم الجمعة والسبت حتى يتمكن المواطنين والموظفين والعاملين بقضاء عطلة جميلة ومميزة في العام الجديد 2021، وبهذا ستكون إجازة عيد تحرير سيناء سيتم ترحيلها إل يوم الخميس 29 أبريل 2021.

نبذة تعريفية بيوم تحرير سيناء

يعد عيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء، هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، حيث يحتفل فيه المصريين سنويا، تذاع الأغاني الوطنية، وتقام الندوات الثقافية والوطنية، بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، والحديث عن عظمة مصر، في هذا اليوم.

يوم تحرير سيناء، هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، حيث حدث به  استرداد كامل لأرض سيناء الحبيبة، ما عدا مدينة طابا الساحرة التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، ويعتبر يوما وطنيا يحتفل فيه أيضا المصريين، ولكن بدون عطلة رسمية.
وتقوم المؤسسات والهيئات الحكومية، بإعطاء هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تقوم البنوك والشركات أيضا بإعطائه إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

الأجازات الرسمية طوال العام للعاملين بالقطاع الخاص 2021

طبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فقد يحق للمواطن 21 يوما إجازة ما دام مر عام على الخدمة في العمل، كما تكون الأجازة ثلاثين يومًا لمن تجاوز الخمسين من عمره، إضافة إلى الأيام الجمعة والسبت التي تعد راحة أسبوعية.

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