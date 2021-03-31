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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
نعمات مدحت
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يحظى رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية، اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين خلال هذه الفترة بعد أن أطلقت وزارة الصحة الموقع للتجسيل عليه لتقلى لقاح كورونا المستجد، لأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية التي تعتبر الفئات الأولى بالتطعيم، حيث ناشدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بالإسراع في التسجيل عبر الموقع، للحد من انتشار كورونا المستجد.

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ويستطيع المواطن الدخول من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home، للتسجيل في لقاح كورونا، الذي خصصته الوزارة، وبدء عمله خلال الأيام الماضية، من جانبها أكدت وزيرة الصحة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا.

كما يمكن للمواطنين التسجيل في الوحدات الصحية التي توجد بالمراكز والقرى حيث تقوم بكتابة أسماء المواطنين الذين يريدون الحصول على اللقاح، كما هناك طريقة أخرى وهي الخط الساخن لتلقي طلبات المواطنين عبر أرقام وزارة الصحة.

فعالية لقاح سينوفارم ضد كورونا 2021

وجهت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، رسالة شكر وطمأنة للمواطنين، بأنه لا يوجد أية شكاوى من اللقاح، وذلك بناء على كلام المواطنين الذين تلقوا التطعيم، كما أكدت أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء، وأن الهيئة أثبت فاعليته بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الفئات الممنوعة من لقاح كورونا 2021

حددت وزارة الصحة عدد من الفئات بمنع حصولها على اللقاح: وهم الأطفال ما دون الـ 18 عامًا، والأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأشخاص المسافرين للخارج.

الآثار الجانبية للقاح كورونا المستجد 2021

كشفت وزارة الصحة، أن هناك آثار جانبية للتطعيم وهي: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، أو ألم في موضع التطعيم، أو الغثيان، أو الحُمى، وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

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