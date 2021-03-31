الكويت تعلن عن تضامنها مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة.وأضافت في بيان لوزراة للخارجية الكويتية، أن ذلك يأتي "بما یحفظ لدول مصب نھر النیل حقوقھم المائیة والاقتصادیة وفق القوانین الدولیة وبما یمكن ھذه الدول من تحقیق طموحاتھم في التنمیة".وشددت الكويت، على ضرورة، أن "أمن مصر والسودان المائي جزء لا یتجزأ من الأمن القومي العربي"، مؤكدة دعمها للمساعي الرامیة إلى إنھاء ملف سد النھضة بما یراعى مصالح كافة الأطراف.